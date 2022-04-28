Horoz’un derdi defans

Altaş Denizlispor'da G.Birliği maçı öncesi teknik direktör Mesut Bakkal, kadro tercihinde sancılı. Oyuncu listesi uygunluğuna göre saha içi formasyonu belirleyen Bakkal, cezalı ve sakat futbolcuların yerlerini doldurmak için antrenmanlarda adeta satranç oynuyor. Yıllarca teknik direktör olarak çalıştığı Gençlerbirliği karşısında, hem defans güvenliğini sağlamak hem de hızlı geçişlere uygun oyuncularla sonuca gitmek isteyen Bakkal, 3'lü ya da 4'lü savunma kurgusunda, hücum özelliği de etkileneceği için adeta kılı kırk yarıyor. Antrenmanlarda defansif anlamda en iyiyi bulmak adına çeşitli varyasyonlar deneyen kurt teknik direktör, alternatifleri deniyor.

BAKKAL ALTERNATİFLERİ DENİYOR

Sakatlığı nedeniyle ligde 2 müsabakadır forma giymeyen Gökhan Süzen takımla çalışmalara başlarken, tek sıkıntı antrenman eksikliği. Yanağından ameliyat olan kaptan Oğuz, büyük ihtimal oynayacak. Gökhan sol bekte oynamazsa, onun yerinde son 2 karşılaşmada olduğu gibi Leo Schwechelen görev alacak. ■ SEBAHATTİN ALP

DENİZLİ'DE 9 OYUNCU SINIRDA

Aissati'nin kırmız kart, Hakan Çinemre sarı kart cezalısı olduğu Denizli'de 9 futbolcu sınırda bulunuyor. Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari, Özer Özdemir, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Mustafa Çeçenoğlu, Ömer Şişmanoğlu, Leo ve Gökhan Süzen, sarı kart sınırındaki diğer futbolcular. Bu isimler bu hafta G.Birliği maçında sarı kart görmeleri halinde Denizli'de oynanacak Menemen maçında forma giymeyecek.

BURAK AYRILDI

ALTYAPIDAN yetişen savunma oyuncusu Burak Gümüştaş, teknik direktör Mesut Bakkal tarafından A Takım'dan gönderildi. U-19'da yaşı dolduğu için sezon başından bu yana A takımla antrenmanlara çıkan 20 yaşındaki Burak, bu sezon sadece kupa maçında Galatasaray'a karşı 36 dakika forma giymişti. Yönetim, Burak'tan kendisine kulüp bulmasını istedi.