Manisa FK’da golcü sıkıntısı

Spor Toto 1. Lig'de ilk sezonunda Play-Off'u zorlayan Manisa Futbol Kulübü, bu sezon golcülerden yana dertli. Sezon başında Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan transfer edilen Jamaikalı golcü Dever Orgill bir türlü sakatlıktan kurtulamadı. Sezonun ilk maçında İstanbulspor filelerine 3 gol atan ve yıldızlaşan 32 yaşındaki forvet, ardından gol sevinci yaşayamadı. 10 maçın 9'unda banko görev yapan ve 770 dakika sahada kalan Orgill, bir türlü takıma dönemedi, hayal kırıklığı yaşattı. Haftalardır kadroya dahi giremeyen tecrübeli golcü, sezonun ikinci devresinde sadece 36 dakika oynadı.

OZEGOVİC 1 GOL ATABİLDİ

Manisa Futbol Kulübü'nün kurmayları, devre arasında takıma Sırp golcü Ognjen Ozegovic'i kazandırdı. Siyahbeyazlı yönetim, Orgill'in ardından kadroya kattığı Ozegovic'ten de bir türlü beklenen verimi alamadı. Teknik patron Turgay Altay'ın 12 maçın 9'unda banko görev verdiği 28 yaşındaki forvet, 749 dakika sahada kalırken, sadece 1 gollük katkı sağlayabildi. Ligin en az gol atan takımları arasında yer alan Manisa FK'da, hücum oyuncuları Marvin Gakpa 7, Okan Eken 6, Serge Tabekou 3, Demba Diallo 2 gollük katkı verdi. ■ BERKE ÖZBAY