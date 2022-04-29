Ağaoğlu ile 3. kupa heyecanı

TRABZONSPOR, Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor maçında sahadan puanla ayrılması halinde biteme 3 hafta kala resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Karadeniz ekibi, bugün Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli takımın puan kaybetmesi halinde ise Antalyaspor müsabakasına şampiyon olarak çıkmış olacak. Bu arada şampiyonluğa odaklanan bordo-mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen yeniden idmanlara başladı.