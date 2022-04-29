Arkas Spor kayıp

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin Play-Off 3-4'üncülük etabı ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. İki galibiyet elde edecek takımın seriyi kazanıp lig 3'üncüsü olacağı mücadelede ikinci karşılaşma 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynanacak. Müsabakaya iki takımda karşılıklı sayılarla başladı. Son bölümde hata yapmayan sarılacivertliler, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette hatalar yapan İzmir temsilcisi, rakibinin 25-18'le 2-0 öne geçmesine engel olamadı. Üçüncü sette sarı-lacivertliler, oyun üstünlüğünü kabul ettirdi. Rakibi karşısında dağılan Arkas Spor seti 25-15 müsabakayı da 3-0 kaybetti.

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