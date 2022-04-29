  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Davutlar’da bayram Aydın BŞB’de hüzün

Davutlar’da bayram Aydın BŞB’de hüzün

29.4.2022

Davutlar’da bayram Aydın BŞB’de hüzün
AYDIN'DA Play-Out maçında Aydın BŞB'yi penaltı atışları sonucunda 4-3'lük skorla mağlup eden Davutlar Belediyespor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşma sonunda Davutlar Belediyesporlu oyuncular, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Davutlar Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Enver Tütüncü, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Efeler 09 FK'nın 3. Lig'e yükselmesiyle lige tutunma şansı doğan Aydın BŞB ise, Süper Amatör Lig'e düştü. Maç sonunda mavi-beyazlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı. ■ İHSAN KARATAŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA