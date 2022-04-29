Davutlar’da bayram Aydın BŞB’de hüzün

AYDIN'DA Play-Out maçında Aydın BŞB'yi penaltı atışları sonucunda 4-3'lük skorla mağlup eden Davutlar Belediyespor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşma sonunda Davutlar Belediyesporlu oyuncular, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Davutlar Belediyespor Kulüp Başkanı İsmail Enver Tütüncü, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Efeler 09 FK'nın 3. Lig'e yükselmesiyle lige tutunma şansı doğan Aydın BŞB ise, Süper Amatör Lig'e düştü. Maç sonunda mavi-beyazlı futbolcular, büyük üzüntü yaşadı. ■ İHSAN KARATAŞ

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