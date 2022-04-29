Denizli’de amatör kulüplere can suyu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerinin yetişmesinde, genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan amatör spor kulüplerine can suyu oluyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol oynayan kentteki 179 amatör spor kulübüne toplam 2 milyon TL'lik maddi destek sağladı. ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, destek için teşekkür etti.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugüne kadar farklı branşta birçok spor kulübümüze destek olduk. Ancak kurumsal olarak ilk defa futbol dışında faaliyet gösteren kulüplerimize de destek olacağız. Milli formayı giyen, Türkiye şampiyonu olan, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönen sporcularımız var. Sporun ve sporcunun yanındayız" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP