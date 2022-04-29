Kara Kartal’da gündem Sörloth

BEŞİKTAŞ, Alexander Sörloth için bastırıyor. Kiralık olarak forma giydiği İspanya ekibi Real Sociedad'ın, sözleşmesindeki 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararını Leipzig'e resmi olarak iletmesinin ardından, Beşiktaş Sörloth için devreye girecek. Yönetim, forvet transferinde bir numara olarak belirlediği Norveçli forveti 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 payla kadrosuna katmayı amaçlıyor. Sociedad'la yollarını ayırmak için geri sayıma geçen 26 yaşındaki yıldızla menajeri aracılığıyla temas kuran kurmaylar, olumlu yanıt almıştı. Başkan Ahmut Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Sörloth ile görüntülü konuştu, ikna etmeye çalıştı.

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