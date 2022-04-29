Kızılcabölükspor bıçak sırtı maçta

3. Lig'de 9. sezonunu yaşayan ve iki kez Play- Off finali oynayıp 2. Lig'in eşiğinden dönen Kızılcabölükspor, mücadele ettiği 2. Grup'ta pazar günü hayati maça çıkacak. Ligde kalma savaşı veren ve kaderi 2 maça bağlı olan Mekik'te moraller bozuk olmasına karşın umutlar sürüyor. 34 puanla 16. sıradaki sarı-kırmızılar, 38 puanla 14. sıradaki Siirt İl sıraÖzel İdaresi ile deplasmanda karşılaşacak. Mucizeyi daki Özel başarmak isteyen Kızılcabölük, kritik maça bileniyor. Denizli ekibinde Halil Duman, Ali Aydın sakat, Mehmet Türkmen, kaleci Amaç Ulaş Bayram ve Adem Aydın ise kart cezalısı oldukları için zorlu sınavda forma giyemeyecek.

■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER