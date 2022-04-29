  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kızılcabölükspor bıçak sırtı maçta

Kızılcabölükspor bıçak sırtı maçta

29.4.2022

Kızılcabölükspor bıçak sırtı maçta
3. Lig'de 9. sezonunu yaşayan ve iki kez Play- Off finali oynayıp 2. Lig'in eşiğinden dönen Kızılcabölükspor, mücadele ettiği 2. Grup'ta pazar günü hayati maça çıkacak. Ligde kalma savaşı veren ve kaderi 2 maça bağlı olan Mekik'te moraller bozuk olmasına karşın umutlar sürüyor. 34 puanla 16. sıradaki sarı-kırmızılar, 38 puanla 14. sıradaki Siirt İl sıraÖzel İdaresi ile deplasmanda karşılaşacak. Mucizeyi daki Özel başarmak isteyen Kızılcabölük, kritik maça bileniyor. Denizli ekibinde Halil Duman, Ali Aydın sakat, Mehmet Türkmen, kaleci Amaç Ulaş Bayram ve Adem Aydın ise kart cezalısı oldukları için zorlu sınavda forma giyemeyecek.
■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA