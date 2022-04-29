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Haberler Spor Manisa Futbol’un yeni transferi Selim

Manisa Futbol’un yeni transferi Selim

29.4.2022

Manisa Futbol’un yeni transferi Selim
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, sakatlıktan kurtulan ve kadroya dahil olan Selim Ilgaz siyah-beyazlıların yeni transferi olarak nitelendiriliyor. Süper Lig ekibi Hatayspor'dan geçen sezon kadroya katılan sakatlığı nedeniyle uzun üre formasından uzak kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, iyileştikten sonra ilk kez Menemenspor maçında yeşil sahalara döndü. Son 4 maçın 3'ünde banko sahada yer alan Selim, Manisa FK'nın yeni sezon öncesi en büyük kozlarından olacak. Yaklaşık 1 yıl sonra yeşil-sahalara dönen Selim, 9 maçta 235 dakika süre aldı. ■ BERKE ÖZBAY
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