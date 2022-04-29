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Haberler Spor Yeşil sahalardan teknik adamlığa

Yeşil sahalardan teknik adamlığa

BAL ekibi Sökespor, yıldız futbolcusu Mustafa Şen’i yeni sezon için teknik direktörlüğe getirdi

29.4.2022

Yeşil sahalardan teknik adamlığa
3. Lig'e yükselen Efeler 09 FK'nın bir puan gerisinde ligi ikinci basamakta tamamlayan Sökespor, 2022-2023 sezonunun planlamasına başladı. Teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılırken yerine geçen isim belli oldu. 2021- 2022 sezonunda takıma futbolcu olarak katkı veren Mustafa Şen, gelecek sezon takımın başında antrenör olarak görev alacak. Kulüp başkanı Tamer Makaraç, yeni antrenör Mustafa Şen ile birlikte İzmir'de BAL'da kalma mücadelesinde karşılaşan Tire Belediyespor ile Aliağaspor FK arasındaki Play-Out maçını tribünde izledi. Başkan Makaraç, yeni sezonda takımı eski oyuncuları Mustafa Şen'e emanet ettiklerini belirterek, 3. Lig hedefiyle güçlü bir kadro oluşturacaklarını söyledi. ■ İHSAN KARATAŞ
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