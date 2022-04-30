Büyük Altay’da büyük kaos

İzmir'in köklü kulübü Altay'da büyük bir kaos yaşanıyor. 18 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de küme düşme hattından çıkamayan siyah-beyazlılar hayli sıkıntılı günler geçiriyor. Sezona Mustafa Denizli krizi ile başlayan, transfer tahtası kapandığı için devre arası takviye yapamayan, inişli çıkışlı grafiği sonrası ligin dibine demir atan Altay, Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığı bırakmasıyla yönetim kaosuyla da karşı karşıya.

Önceki gün yumrukların havada uçuştuğu olaylı kongre kulüp tarihine gölge düşürürken başkan adayının çıkmaması sonucu 108 yıllık şanlı tarihe sahip siyah-beyazlı kulüp sahipsiz kaldı. Ekmekçioğlu yönetiminin divan üyeleri tarafından ibra edilmesiyle sükunetin sağlandığı kongrede, camianın önde gelen isimleri geçici bir yönetim bile oluşturamadı. Genel kuruldaki olaylar Altay tarihine ve kültürüne yakıştırılmazken siyahbeyazlılar birçok sorunun cevabını aramaya başladı.

KULÜP BORCU 371 MİLYON

Divan Kurulu'na kalan kulüpte borçların akıbeti de merakla bekleniyor. Kulübün toplam borcu 20 Nisan tarihli son denetleme raporunda 371 milyon lira olarak açıklanırken, transfer yasağına konu olan borç ise 2 milyon Euro. Bilindiği üzere Altay'da 6 yıldır sürdürdüğü görevini bırakıp kulüpten 91 milyon 673 bin TL alacaklı olan Özgür Ekmekçioğlu, alacağının 30 milyon TL'sini hibe edeceğini belirtmişti. Futbolcu ve teknik ekiplere 164 milyon 343 bin TL borçlu olan Altay'ın 6 milyon 177 bin TL'lik vergi ve SGK borcu bulunduğu göz önüne alındığında kulübü önümüzdeki günlerde hayli sancılı günler bekliyor. BURAK HAKERLER

SAVAŞAN: BAŞKAN ADAYI BULAMAYIZ

ALTAY'DA daha önce başkanlık yapmış Aslan Savaşan da olayın genel kurula ve kulübe yakışmadığını ifade etti. Savaşan, "108 yıllık Büyük Altay'ı kavgalarla değil de görüşlerle bir yere getirebiliriz. Bu kavgalar devam ettikçe bir başkan adayı da bulamayacağımızı üzülerek belirtmeliyim. Altay'a layık kongre üyelerinin olması gerekli. Altay bundan sonra iyi bir yönetimle bir çıkış yakalamak zorunda. Camia olarak kulübü bu ortamdan çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

ALTINYELEKLİOĞLU: HİÇ YAKIŞMADI

KONGRE Divan Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu genel kurulla ilgili açıklamalarda bulundu. Altınyeleklioğlu, "Altay'a yakışmayan, istemediğimiz olaylar oldu. Hayatımda ilk kez bunu yaşadım. Bir an önce hareket etmeliyiz. Sezon bitiyor, yeni transfer durumları, kulübün bekleyen işleri var. Alternatifler doğabilir. Altay'ı sahipsiz bırakmayız. Bir başkan buluruz. Amacımız bu. Bu süreci bize yakışan bir şekilde geçireceğiz" diye konuştu.

AHMET TAŞPINAR: İHRAÇLARI GEREKLİ

ALTAY'IN eski başkanı ve camianın önde gelen ismi Ahmet Taşpınar olaylı kongreyi yorumladı. Taşpınar, "Bir genel kurul salonunda adap bilmeyen insanlarla aynı ortamda bulunmaktan utanç duyduk. Altaylının bir duruşu vardır. Hiç bir Altaylı bir başka Altaylıya yumruk atamaz, küfür edemez. Ben olay çıkaran kişileri üyelikten istifa etmeye davet ediyorum. İstifa etmezlerse ihraç edilmeleri için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ AVERAJA KALDI

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Altay'ın ligde kalabilmesi için Rizespor ve Gaziantep FK ile üçlü averaja kalması gerekiyor. İzmir ekibi, kalan maçlarını kazanır ve rakipleriyle aynı puanla ligi bitirirse üçlü averaj devreye girecek. Ligin son maçında Rize, Antep'i devirirse üçlü averajda rakiplerine üstünlük kuracak olan Altay lige tutunurken diğer takımlar 1. Lig'e düşecek.

YUMRUKLA BAŞLADI KANLI BİTTİ

ALTAY'IN Türkiye'nin gündemine oturan genel kurulu yumruklarla başlarken, kanlı bitti. Çıkan tartışmalar sonucunda birçok üyenin darp edildiği kongre sonrası istifa eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bir yakını bıçaklanarak yaralandı. Atatürk Stadı'nda bulunan Faal Futbol Hakemleri Derneği'nde yapılan kongrenin ardından salondan ayrılan Ekmekçioğlu'nun yakını olduğu öğrenilen Çağdaş Ö., taraftarlarla tartıştıktan sonra aracına bineceği sırada bir grup taraftarın bıçaklı saldırısına uğrarken bacağından yaralandı.

Olay üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağdaş Ö.'nün tedavi altında alındığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYYUMA KALABİLİR

ALTAY'DA yönetime aday çıkmaması kayyum tehlikesini doğurdu. Yönetimi devralan Kongre Divan Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'ın, 45 gün içinde yeniden genel kurul kararı alması gerekiyor. Tek bir oturumda gerçekleşecek genel kurulda da herhangi bir adayın çıkmaması durumunda kulübe kayyum atanacak. Kulübün kayyuma kalmaması için Altınyeleklioğlu ve ekibi net bir başkan adayı çıkana kadar bekleme kararı aldı. Bu arada olaylı kongrede saldırıya uğrayan üyelerin darp raporu aldığı ve suç duyurusunda bulundukları öğrenildi. Üyelerin Özgür Ekmekçioğlu'nun ibra edildiği kongrenin geçersiz sayılması için de mahkemeye başvuracakları öğrenildi.