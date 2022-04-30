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Haberler Spor Denizlispor’a Mesut Bakkal güvencesi

Denizlispor’a Mesut Bakkal güvencesi

Tecrübeli teknik adam, 4 maçın 3’ünü iç sahada oynayacaklarını ifade etti

30.4.2022

Denizlispor’a Mesut Bakkal güvencesi
SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, kalan 4 maçın 3'ünü iç sahada oynayacaklarını bu avantajı kullanacaklarını söyledi. Yarın evlerinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacaklarını belirten Bakkal, "Bugüne kadar doğruları yaptık ve 20 puan topladık. Takımı buraya kadar getirdik. Bu saatten sonra bırakılmaz. Kalan maçlarımızda daha çok koşup mücadele edeceğiz. Maç günü kim daha motive olup, biraz da tempo yapıyorsa 3 puanı alıyor. Biz de enerjimizi yüksek tutacağız. Son 10 haftanın puanlarına göre zirvedeyiz. 2 puan ortalaması ile oynuyoruz ama halen altlardayız. Denizlispor'u bu ligde tutacağız. Bize güvensinler" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP
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