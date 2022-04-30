Galatasaray’da yine seçim şoku

G alatasaray'da seçim krizi bitmek bilmiyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin (İstinaf) aldığı karar sonucunda bugün yapılması planlanan genel kurulu gerçekleştirilemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpte sürecin şu şekilde yaşandığı bildirildi. Kulübün üyelerinden Fırat Develioğlu, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına itiraz etti. İstinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Davacı vekilinin istinaf başvurusunu kabul eden daire, kulüp tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının tedbiren durdurulmasını hükme bağladı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk yaşananlar sonrası tepkilerini dile getirdi. Hamamcıoğlu, "Bu Galatasaray'ın genel kurulunun almış olduğu karara açık müdahaledir. 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor" derken Metin Öztürk ise "Topun bu kadar ortada dönüyor olması şahsen bizi rahatsız ediyor. Üç haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

"G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ ADAYLIĞIM DEĞİLDİR"

G.SARAY'DA seçimin iptali sonrası başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas, "Ben seçim sürecine saygı duyarak ön plana çıkmadım. İbra konusunda bugüne kadar hiç konuşmadım. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı." derken seçimde aday olup olmayacağı sorularına da "Şu an Galatasaray'ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor." dedi.

"GİDİP İMZA VERECEĞİM"

"Ben imza konusunu destekliyorum, hatta yarın gidip ben de imza vereceğim. Yönetim kurulu arkadaşlarım da imza verecekler." diyen Elmas kulübün bir kaos içerisinde olduğunu kaydederek "Galatasaray'ın kayyuma gitmesini isteyen, üye yapısıyla yönetilmesini istemeyen, sahipli bir Galatasaray olmasını isteyen bir grup tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bu sürecin devam etmesi mümkün değildir. Önümüzde önemli ödemeler var. Bazı şubelerde yapılması gereken transferler var ve hepsi kilitlenmiş durumda" dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı olağanüstü seçimli genel kurul tarihini gelecek hafta belirleyeceklerini söyledi.