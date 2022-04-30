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Haberler Spor Giresunspor ligde kaldı

Giresunspor ligde kaldı

30.4.2022

Giresunspor ligde kaldı
SÜPER Lig'in 35. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, bu galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. 15. dakikada Flavio'nun ara pasıyla Sergio rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top üst direkten döndü. 22'de Hayrullah'ın ortasında ceza sahası içerisine Umut Nayir'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 48'de Diabate sol kanattan yaptığı ortada, boş pozisyonda bulunan Sergio kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 54'te Rassoul'un ortasında Giresunspor defansı, topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti. Maç 2-0 sona erdi.
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