Kanarya tam gaz

Spor Toto Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, evinde Gaziantep'i de yenerek yenilmezliğini 11 maça çıkardı: 3-2. 5. dakikada Nazım'ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi'nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

SERDAR PENALTI KAÇIRDI

53'te Günay'ın ceza sahası içinde Serdar'a yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 57'de Serdar Dursun atıştan yararlanamadı. 62'de Mert Hakan'ın gönderdiği topa Serdarvurdu: 2-0. 65'te Maxim'in pasında Sagal ağları gördü: 2-1. 82'de oluşan karambolde

Zajc, fileleri sarstı: 3-1.

90+5'te Kitsiou'nun ortasında top Tisserand'ın eline çarptı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı verdi. 90+7'de Maxim skoru belirledi: 3-2.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 3 değişikliğe gitti. Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Kim Min-jae, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Miguel Crespo ve henüz tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel'i görevlendiremedi. Deneyimli teknik adam bu isimlerin yerine Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Nazım Sangare'yi ilk 11'e sürdü.

Marİlk 11'e döndüler

Fenerbahçe'de Nazım Sangare 9, Marcel Tisserand 8 ve Gustavo ise 18 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Son olarak ligin 25. haftasında 12 Şubat tarihinde oynanan Giresunspor maçına ilk 11 başlayan Nazım, 77 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Tisserand, en son ligin 26. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Son olarak ligin ilk yarısında Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Gustavo ise 138 gün sonra yine Gaziantep FK karşısında 11'de şans buldu