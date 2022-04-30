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Haberler Spor Karşıyaka’da seçim hareketliği başladı

Karşıyaka’da seçim hareketliği başladı

KSK, önümüzdeki ay içinde mali genel kurula gidecek. Tarih de belirlenecek

30.4.2022

Karşıyaka’da seçim hareketliği başladı
FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek. Geçen yıl seçimli kongre yapan yeşil-kırmızılı İzmir ekibinde tüzük gereği bu sene yapılması gereken olağan mali genel kurul tarihi bayram tatili sonrası belirlenecek. Kaf-Kaf'ta ilk tarihinin mayıs ayının son haftası olarak ilan edilmesi beklenen mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi ise öngörülmüyor. İzmir temsilcisinde Ocak 2018'den bu yana kulübü yönetip Temmuz 2021'deki kongrede 3 seneliğine yeniden göreve seçilen başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimde değişiklik düşünmediği öğrenildi
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