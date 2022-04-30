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Haberler Spor Somaspor son 8 maçta yıkıldı

Somaspor son 8 maçta yıkıldı

30.4.2022

Somaspor son 8 maçta yıkıldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Somaspor, son 8 maçta yıkıldı. Manisa temsilcisi bu süreçte 6 yenilgi, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak yarıştan koptu. Ligde son iki haftaya girilirken siyah-beyazlıların Play-Off hattının 5. basamağında yer alan 61 puanlı Çorum FK ile arasındaki puan farkı 9'a çıktı. Şampiyonluk umutları bir başka bahara kalan Somaspor, yarın deplasmanda 1461 Trabzon ile son maçında da evinde İnegölspor ile oynayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, son 8 haftada düşüş yakaladıklarını ve hedeften uzaklaştıklarını söyledi. Basatemür, "Sezon boyunca iyi maçlar çıkardık ama gerisini getiremedik" şeklinde konuştu.
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