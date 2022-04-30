Trabzon’un şov günü

TRABZONSPOR'DA beklenen gün geldi çattı. Bordo-mavililer bugün saat 20.30'da Antalyaspor'a karşı şampiyonluk maçına çıkacak ve Karadeniz ekibine 1 puan yetecek. Taraftarlar mücadelenin biletlerine büyük ilgi gösterirken Medical Park Stadı'nda tam bir şölen yaşanması bekleniyor. Seyahat firmalarının ek seferler koyduğu Trabzon'da, tarihi güne ve ana şahitlik etmek isteyen bordo-mavililer akın akın şehre geliyor. Pazartesi günü satışa çıkan biletler anında tükenirken, stat tam kapasiteye ulaşacak.

BÜYÜK COŞKU YAŞANACAK

41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nın tamamen dolmasıyla birlikte stadyum dışında da bordo- mavililerin bu heyecanı büyük bir çoşkuyla yaşaması bekleniyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Güney ekibi Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım olarak dikkat çekiyor.

TARİHİ ANTRENMAN

Trabzonspor Kulübü, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün tarihi bir atmosferde gerçekleştirdi. Medical Park Stadı'nın kapıları taraftarlara açılırken futbolcular binlerce kişinin önünde antrenman yaptı. Antrenman esnasında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kutlamalar hakkında açıklama yaparken, taraftara da uyarılarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu çok farklı olacak. Bunu da tüm Türkiye görecek. Taraftarımızdan çok önemli bir ricam var. Mutluluğumız göz yaşına dönüşmesin. Bu konuyla ilgili ulusal basında ve sosyal medya adreslerimizde çağrıda bulunduk. Birbirimize sarılalım, silahımıza değil. Söz veriyorum, şampiyon olunca 61 pare top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı bölgede havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın" yorumunda bulundu.