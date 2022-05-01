Çağdaş Bodrum ikinci tamamladı

1. Lig’i garantileyen turuncu-beyazlılar, TB2L Play-Off final maçında F.Bahçe Koleji Safiport’a yenilip 2. oldu
1.5.2022
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ÇAĞDAŞ Bodrum, TB2L Play-Off final maçında Fenerbahçe Koleji Safiport'a 75-65 yenilip, ikincilikle yetindi. Hücumlardan boş dönen ve 5. dakikayı 9-5 geride geçen turuncu-beyazlılar, savunmayı sertleştirdi. Hasan, Burak ve Erkan'ın etkili oyunuyla ilk periyodu 20-13 önde geçen Çağdaş Bodrum, ikinci çeyreğe 9-0'lık kötü seriyle başladı, 22-20 geriye düştü. Dış atışlarda kötü yüzdeyle oynayan turuncu-beyazlılar, 18. dakikada farkın 9 sayıya çıkmasına engel olamadı: 24-33. Çağdaş Bodrum, Cavit Ege'nin üçlüğüyle devreye 6 sayı geride girdi: 27-33. Turuncu-beyazlılar, Burak'ın üçlüğüyle 38-37 öne geçti. Son bölüme 55-51 mağlup giren Çağdaş Bodrum, 32. dakikada 10 sayı geriye düştü: 51-61. Maçı 75-65 kaybeden Çağdaş Bodrum Spor, sezonu ikincilik kupasıyla tamamladı. ■ SERVET SARUN