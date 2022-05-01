Elmas’a veryansın!

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarıkırmızılılarda normalde dün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurul mahkeme tarafından iptal edilince olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı. G.Saray Lisesi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, mevcut başkan Burak Elmas'a sert sözlerle yüklendi. Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray'ın bir başkanı yok. Bugün (dün) sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Burak Elmas, kulübü rehin almıştır. Başkanın gizli bir ajandası ve planı var. Burak Elmas'ın sözlerine inandım, yalanlarına kandım, özür diliyorum. Bu ahlaksızlığın içinde olmayacağım" dedi.

UTANÇ VERİCİ MANZARA

Elmas'ın bir illüzyonist gibi davrandığını belirten Hamamcıoğlu ise "G.Saray kimsenin oyuncağı olamaz. Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil. Bu seçim süreci bir kez daha uzatılarak, başka adaylar için mi hazırlık yapılıyor? Bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen, burada kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz? Bu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım" ifadelerini kullandı.

SEÇİM HAZİRANDA OLACAK

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, yaşanan bu son gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Seçim tarihiyle ilgili konuşan Elmas, "Maalesef dün (önceki gün) yaptığım basın toplantısının üzerine bugün de yapmak zorunda kaldım. Çünkü anlattıklarım çarpıtıldı. Lisemizin müsaitliği, gerekli izinlerin alınması gibi birçok detay var. Biz de yönetim olarak istişare etmek istedik. Burada 2 tarih var. 21-28 Mayıs ve diğeri 4-11 Haziran tarihleri. Bu konuda karar vermemiz gerekiyordu. Biz 4-11 Haziran tarihinde seçim olacak şekilde karar alacağız ve bunu pazartesi günü açıklayacağız. Galatasaraylılık geçmişini bilmeyen kimse bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Galatasaray başkanını tanımadığını söyleyenler bana gelip Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Eski başkanlarımız da konuşsun. Herkes çıksın" dedi.