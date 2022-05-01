Kızılcabölük kader maçında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 34 puanla küme düşme potasında yer alan Kızılcabölükspor, bugün 38 puanla 14. sırada bulunan Siirt İl Özel İdaresi Spor karşısında hayati bir sınava çıkıyor. Siirt Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Gaziantep Bölgesi klasman hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek. Mekik'te, cezalı oyuncular Mehmet Kaan Türkmen, Amaç Ulaş Bayram ve Adem Aydın dışında, sakatlıkları süren Halil Duman, Murathan Sütcü, Cihan Halil ve kaptan Ali Aydın forma giyemeyecek. 9 sezondur 3. Lig'de yer alan sarı-kırmızılılar, bu maçı kaybettiği takdirde amatöre düşecek. Mekik berabere kalırsa, rakiplerinin sonucunu bekleyecek, kazanması halinde son haftaya umutlu girecek.

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