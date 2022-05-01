Süper Lig’de Halil kapışması

Göztepe'de kaptan Halil Akbunar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile ön protokol imzaladığı iddia edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtiliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir dönem milli formayı da giyen Halil için ısrarcı olduğu ve Trabzonspor'a transfer çalımı atarak genç yıldıza imza attırmayı planladığı öğrenildi.

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Göztepe'nin Halil için Trabzonspor'dan 3 milyon 250 bin Euro bonservis almayı planladığı öğrenilirken, Ali Koç'un bu transfer için teklifi merak ediliyor. Göztepe'de 10. sezonunu tamamlayan kaptan Halil Akbunar'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.