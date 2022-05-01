Taraftardan Sepil’e çağrı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala Süper Lig'e veda ederek hüsran yaşayan Göztepe'de, yönetim kanadında yaşanan belirsizlik taraftarları bezdirdi. Beş yılın ardından 1. Lig'e inen Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından kulüp devri konusunda somut adım atılamaması tribünleri bezdirdi. Göztepe'nin başta Forza ve GAGS olmak üzere toplam 9 taraftar grubu kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle ortak bildiri yayınlayarak kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil'e açık çağrıda bulundu.

"YOL HARİTASI BEKLİYORUZ"

"Uyutmayan hayallerden bahsederken hayalet olan ve kendisinden haber alamadığımız başkanımıza çağrımızdır" başlığıyla servis edilen bildiride, "Sadece manevi kaygılar taşıyan bir taraftar kitlesi olarak başkanımızdan geleceğe dair net bir düşünce, fikir ve yol haritası beklemekteyiz. Ligin 37. haftasında evimizde oynayacağımız son maç (Beşiktaş) gününe kadar başkanımızdan geleceğimiz ile ilgili bir açıklama duymadığımız takdirde sesimizi maç günü Güzelyalı sahilinde basın ve medya aracılığı ile medeni ve demokratik bir şekilde duyuracağız. Armamızın geleceği ve teminatı bizim için her olgunun üzerindedir" açıklaması yapıldı. ■ BURAK HAKERLER

Ç.RİZE'Yİ AGIRLIYOR

SPOR Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe, bugün evinde kurtuluş mücadelesi veren Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Teknik direktör Stjepan Tomas'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda takımı sahaya Altyapı Koordinatörü Serdar Sabuncu çıkaracak. Göztepe'de takımdan ayrılan Soner, Ndiaye, Nwobodo ve Burekovic'in yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan genç kaleci İrfan Can müsabakada forma giyemeyecek.

PROTESTOYA HAZIRLANIYORLAR

GÖZTEPE'DE taraftarlar bugün Gaziantep deplasmanında centilmenlik anlayışı sonucu yenilen golle küme düşen takımı protestoya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nı doldurmaya hazırlanırken, hedefte Kulüp Menajeri İlhan Şahin'in yanı sıra kaptan Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Berkan Emir gibi futbolcular bulunuyor. Göztepe, küme düştükten sonra İzmir'de ilk maçına çıkarken statta geniş güvenlik önlemleri alınacak.