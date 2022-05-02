Ancelotti ilki yaşadı

İspanya LaLiga'da Real Madrid, 2021-22 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslerken teknik direktör Carlo Ancelotti, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör oldu. Espanyol'u yenerek bitime 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan eden eflatun-beyazlılar, Juventus'u (34) geride bırakarak Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla şampiyon olan takım oldu. 62 yaşındaki Ancelotti, 2003-04 sezonunda İtalya Serie A'da Milan ile, 2009-10'da İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile, 2012-13'te Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile, 2016-17'de Bundesliga'da Bayern Münih ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.