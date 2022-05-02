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Haberler Spor Arkas Spor’un konuğu F.Bahçe

Arkas Spor’un konuğu F.Bahçe

2.5.2022

Arkas Spor’un konuğu F.Bahçe

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ikinci maçında Arkas Spor, bugün İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde saat 15.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor Yıldız ekrana getirecek. Bu sezon Kupa Voley'i 11 yıl sonra kazandıktan sonra ligde yarı finalde final şansını kıl payı kaçıran Arkas, sezonun evindeki son maçını oynayacak. Eşleşmede İstanbul'da perşembe günü oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi, evinde kazanıp seriyi yine deplasmandaki üçüncü ve son maça uzatmaya çalışacak. Arkas Spor'un rakibini yenmesi durumunda üçüncü ve son maç 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, seride 1-0 geride olduklarını ancak taraftarlarının da desteğiyle galibiyetleri eşitlemek istediklerini söyledi.

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