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Haberler Spor Manisa’nın kara günü

Manisa’nın kara günü

Amedspor’a yenilen Akhisarspor ile Serik Belediyespor’a mağlup olan Turgutluspor, son hafta öncesi küme düştü. İki takım da üzüntü yaşadı

2.5.2022

Manisa’nın kara günü

TFF 2. Lig'de mücadele eden iki Manisa ekibi Akhisarspor ve Turgutluspor, rakiplerine yenilerek bitime 1 maç kala küme düştü. Sahasında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan Akigo, yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek. Süper Lig'de 7 sezon mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig'e geçen sezon veda eden Akhisarspor, bu sezon da TFF 2. Lig'de tutunamadı. 2007-2008 sezonu bitiminde 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009- 2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e çıkan Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı. Birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018- 2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

TURGUTLUSPOR BÜYÜK ŞOK YAŞADI
EVİNDE en yakın rakiplerinden Serik Belediyespor'a final niteliğindeki maçta 2-1 yenilen Turgutluspor da 3. Lig'e düştü: 1-2. Yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar 3. Lig'de mücadele edecek Manisa ekibi, 2020 yılında Play-Off'tan 2. Lig'e çıkmıştı.

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