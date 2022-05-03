Amatörden zirveye çıktı

2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'da 10 yıl içerisinde Spor Toto Süper Lig'e çıkmanın sevinci yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşarken 6 sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu. Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali'nde Erzurumspor'a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ün ardından Ümraniyespor 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.