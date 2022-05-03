Fransız devinin hedefi Muleka

O. Lyon, Kasımpaşa formasıyla olağanüstü bir gol performansı sergileyen Jackson Muleka'nın transferi için devreye girdi. Footmercato'da yer alan habere göre; Kasımpaşa'nın 50 bin Euro kiralama bedeli ve 150 bin Euro maaşla kiraladığı Jackson Muleka'yı istemesi halinde 3 milyon Euro bonservisle transfer etme opsiyonu bulunuyor. Lyon, dikkat çeken performansı sonrası Muleka'ya bir gözlemci atadı ve Göztepe maçından bu yana her maçını takip etmeye başladı. 11 lig maçında 12 gol atan ve her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Jackson Muleka'yı Kasımpaşa'nın alacağı ve Lyon'un da transfer görüşmelerine kısa süre içerisinde başlayacağı vurgulandı.