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Haberler Spor Kızılcabölükspor’a kazanmak yetmiyor

Kızılcabölükspor’a kazanmak yetmiyor

3.5.2022

Kızılcabölükspor’a kazanmak yetmiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi'ne deplasmanda 3-0 yenilen Kızılcabölükspor, son haftaya düşme hattında girdi. 9 sezondur aralıksız olarak 3. Lig'de mücadele eden Denizli temsilcisi son kozunu haftaya Iğdır FK önünde oynayacak. Sezon sonunda 4 takımın veda edeceği grupta 34 puanla 17. sırada yer alan Kızılcabölük, rakibini yenemezse amatör kümeye düşecek. Sarı-kırmızılı ekibin lige tutunması için zirve takipçisi Iğdır'ı yenerken, 35 puandaki Darıca Gençlerbirliği'nin evinde Kalecik FK'yı mağlup edememesi, ikili averajla gerisinde olduğu kendisiyle aynı puandaki Çarşambaspor'un da kazanamaması şart. 36 puandaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Kızılcabölükspor kazanır, Darıca Gençlerbirliği ve Çarşamba da galip gelemezse ligde kalan takım olacak.

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