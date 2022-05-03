  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli Belediye’de hakeme isyan var

Nazilli Belediye’de hakeme isyan var

3.5.2022

Nazilli Belediye’de hakeme isyan var

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta toplam 5 kırmızı, 10 sarı kartın çıktığı maçta evinde Karacabey Belediyespor'a 2-0 yenilen ve Play-Off umutlarını yitiren Nazilli Belediyespor'da yönetim karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'ya ateş püskürüyor. İki takım oyuncuları arasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta Nazilli'den Mert Çapar, Mert Er, Aytaç, konuk ekipten ise Kaan ve Bekir Can kırmızı kart görürken başkan Ünal Önal, "Hakemde bir art niyet hissettik. Takdir haklarını sürekli onlardan yana kullandı. Mert Çapar'a kırmızı kart gösterdi. Ortalığı sakinleştirmeye çalışan hocamıza kırmızı kart göstererek tribüne yolladı. Ortalığı tamamen gerdi. Verilmeyen bir penaltımız var, faulden gol yedik. Bu kadar bariz hakem hataları olmamalıydı. Maça gölge düşürdü" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA