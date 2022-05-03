Paulo Dybala’ya Ada’dan teklif var

Juventus'ta forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala, sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle birçok kulübün radarında girmiş durumda. Juventus ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu, takımdan ayrılmaya karar verdi. Daha önce adı Atletico Madrid ile anılan Dybala'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester United, Newcastle United ve Tottenham Hotspur'un gündemine geldiği ifade edildi. Önceki yıllarda da birçok kez İngiliz ekipleri ile anılan Dybala'nın sezon sonunda tercihini bu ekiplerden birinden yana yapacağı belirtildi. Paulo Dybala, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 14 gol 6 asistlik katkı sağladı.