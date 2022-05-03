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Haberler Spor Şampiyon Rıza, ödülünü SMA hastasına bağışladı

Şampiyon Rıza, ödülünü SMA hastasına bağışladı

3.5.2022

Şampiyon Rıza, ödülünü SMA hastasına bağışladı

MİLLİ Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'ndan önce söz verdiği gibi, kazandığı ödülü SMA hastası küçük Eslem Fatma'nın tedavisinde kullanılmak üzere ailesine bağışladı.

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın alan Kayaalp, şampiyonluk primi 150 Cumhuriyet altınını, SMA hastası olan Eslem Fatma'nın tedavisi için bağışladı. 32 yaşındaki Kayaalp, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 mağlup ederek, kariyerinin 11. Avrupa Şampiyonluğunu kazanmıştı.

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