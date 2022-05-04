Altınordu’nun korkusu yok

Spor Toto 1. Lig'de bay geçirdiği 35. haftanın ardından düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'ten 1'e inen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kalan 3 maçta hiçbir rakipten çekinmediklerini vurguladı. Şu ana kadar saha içinde gösterdikleri performansla bir yerlere geldiklerini ifade eden Eroğlu, "Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u en iyi dönemlerinde deplasmanda yendik. Ligde kolay maç yok. Alttaki takımlar da kazanıyor. Kendi işimizi kendimiz görmek istiyoruz" diye konuştu.

LİGİN EN FORMDA EKİBİYİZ

Ligde Pazar günü Kocaelispor deplasmanında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak 41 puanlı İzmir temsilcisi, 1 puan altında yer alan ateş hattındaki rakibini altında tutmaya çalışacak. Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Ligde kalmak bizim elimizde, başkasının değil. Bu önemli bir avantaj. Bence ligin en formda ekiplerinden biriyiz. Kimseden çekinmiyoruz, kolay lokma da değiliz. Rakiplerimiz de kazanıyor ama bugüne kadar bileğimizin hakkıyla nasıl geldiysek, ligi de böyle tamamlayacağız. Bu takım kümede kalacak."

SON 3 MAÇTAN İKİSİNİ DISARIDA OYNAYACAK

Altınordu kalan 3 maçın 2'sini deplasmanda oynayacak. İzmir ekibi Pazar günü dışarıda kendisi gibi kümede kalmaya çalışan Kocaelispor ile hayati bir maça çıkacak. Kırmızı- lacivertliler, ardından küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor'u taraftarı önünde ağırlayacak. Altınordu, son maçında yine ligde tutunmaya çalışan Boluspor'la deplasmanda kapışacak. Geçen sezon Süper Lig'in kapısından dönün İzmir temsilcisi bu sezon ise kümede kalmaya çalışıyor.