Avcı operasyonu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'yı ödüllendirmek için harekete geçti. Fırtına'da göreve başladığı dönemde "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözleri ile görevine start veren Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin hasretini sonlandırdı. Bordo-mavili takımın başında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik patron Avcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik ve sadece 8 mağlubiyet aldı.

ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyon hocayı yeni sözleşmeyle ödüllendirecek. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve başlayan ve 2.5 yıllık kontrat imzalanan Avcı'nın mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor. Bordo-Mavililer, tecrübeli teknik adamla 2 senelik yeni sözleşme yapacak ve Abdullah Avcı, 2025'in sonuna kadar Trabzonspor'un başında olacak. Yönetim, kısa zaman içinde Abdullah Avcı'yla sözleşme imzalayıp, kendi sürelerinin sonuna dek başarılı teknik direktörle çalışacaklar. Trabzonspor yönetimi, şampiyon hocanın yeni kontratında yıllık ücretini de yükseltmeyi planlıyor.

KAAN AYHAN ISRARI SÜRÜYOR

SÜPER Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Gelecek sezon bordo- mavililerin Avrupa'da mücadele edecek olması ve yabancı sayısının düşecek olması nedeniyle kurmaylar yerli yıldızlara yöneldi. Karadeniz ekibinin transfer listesinin başında milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Sezon başı ve devre arasında da gündeme gelen başarılı savunmacı da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan'a bordo-mavili yönetim haber göndererek takımını ikna etmesini istedi. İki kulüp arasında görüşmeler sürürken, İtalyan temsilcisi 5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Trabzon'un fiyatı biraz daha düşürmek için çabaladığı öğrenildi.