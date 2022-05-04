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Haberler Spor Devler Ligi’nde müthiş kapışma

Devler Ligi’nde müthiş kapışma

4.5.2022

Devler Ligi’nde müthiş kapışma
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final rövanş maçında bugün Real Madrid ve Manchester City final için sahaya çıkacak. Real Madrid, 4-3 kaybettiği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün Manchester City'yi ağırlayacak. Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğu ilan etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde de 2018'den bu yana ilk, tarihinde 17. kez final oynamak istiyor.
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