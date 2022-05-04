Domenec Torrent dönemi bitiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine 14 Ocak'ta göreve getirilen Domenec Torrent'in kötü gidişe son verememesi ve Sivasspor yenilgisi sonrasındaki açıklamaları, başkan Burak Elmas'ın sabrını taşırdı. Seçime hazırlanan mevcut başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de çalışmayı düşünmediği Torrent'in biletini kesmek için sezon sonu beklenmeyecek.

Başkan Burak Elmas, yolları ayırmak için bu hafta içinde Torrent ile masaya oturacak. Elmas, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı ile bizzat görüşerek, mümkün olan en düşük maliyetle sözleşmeyi feshetmeye çalışacak.

KRİTİK MAÇLARI VAR

Fesih konusunda anlaşma sağlanırsa, sezonun son 3 maçında teknik direktörlük görevini, halen Galatasaray U19 Takımı'nı çalıştıran Terim'in eski yardımcısı Hakan Balta yapacak. Sarıkırmızılı ekip ligdeki son 3 karşılaşmasını Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalya ile oynayacak.

45 MİLYONLUK GELİR

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, Haziran'da yapılacak seçim öncesi kulübün kasasına para girişi olması için yıldız isimleri gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarda gösterdikleri performans sonrası teklif yağan Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao'nun ayrılması bekleniyor. Elmas ve yönetimi üç yıldız ismin bonservis fiyatlarını belirlerken, dev bir gelir elde etmenin peşinde. Özellikle Kerem için İtalyan kulüplerinin kapıya dizildiği öğrenilirken İstanbul ekibi kapıyı 20 milyon Euro'dan açıyor. Sarı-kırmızılı kulübün üç oyuncun satışından beklediği gelirin 45 milyon Euro civarı olduğu öğrenildi.

OLAY ADAM DEVELİOĞLU BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

GALATASARAY'DA olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 11 Haziran'da yapılacak Seçim öncesinde açıklama yapan Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum" dedi.

UEFA'DAN AĞIR CEZA

GALATASARAY ile Barcelona arasında 17 Mart'ta Nef Stadyumu'ndan oynanan maç nedeniyle UEFA'dan Galatasaray'a tribün kapatma ve para cezası geldi. UEFA Disiplin Kurulu, meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle sarı-kırmızılılara ceza kesti. Cim Bom'a tribün kapatma cezası verildi. Bu kısmi seyircisiz oynama durumunun iki yıllık bir deneme süresine tabi olacağı duyuruldu. Kulübe ayrıca toplamda 26 bin 250 Euro para cezası da kesildi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, ilk maçta Barcelona ile Nou Camp'ta golsüz berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar İstanbul'daki rövanşta rakibine 2-1 yenilerek turnuvaya etmişti.