İzmir’de büyük şölen

İZMİR'DE bugün büyük bir şölen yaşanacak. Uluslararası Kick Boks organizasyonu nefesleri kesecek. Organizasyonda dünyada ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atmış milli sporcular, kick boks galasında mücadele edecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar yakalamış başarılı milli sporcular geceye renk katacak. Umut Fight Arena Profesyonel Kick Boks organizasyonu bugün 17.30'daki müsabakalarla başlayıp, saat 20.30'a kadar sürecek. İzmir Bayraklı'da Bella Vista Event'te yapılacak bu organizasyonun promotörlüğünü milli sporcu ve milli takım antrenörü Umut Norgaz, genel koordinatörlüğünü Mert Coşan ve Berk Kuran yapacak.

YILDIZLAR SAHNE ALACAK

UMUT Fight Arena Profesyonel Kick Boks organizasyonunda dünyada ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya imza atmış milli sporcular yer alacak. Türkiye'den Ahmet Kılıç, Ahmet Ertekin, Azerbaycan'dan Tevfik İlyaslı, Tunus'tan Houssem Eddine mücadele edecek.