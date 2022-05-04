KSK’den rakiplere net mesaj

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 2 karşılaşmadan 4 puan çıkaran Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı rakiplere net bir mesaj verdi. Geçen hafta Fethiyespor'u 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk yarışında havlu atmasına neden olan KSK, son olarak 2-2 berabere kaldığı Derincespor'a Play- Off yarışında darbe vurdu.

"Biz şanlı tarihimizle 110 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'yüz" diyen başkan Büyükkarcı, "Bilhassa son maçlarımızla ilgili gerek rakip takımlarımızın durumundan kaynaklanan, gerekse sporun içinde olmaması gereken bataklık ruhundan dolayı, hem saha içinde hem saha dışında saçma sapan davranışlara maruz kalmaktayız. Anladığımız kadarıyla bazı rakiplerimiz iddiamızın kalmaması nedeniyle spor ruhunu hiçe saymamızı bekliyorlar. Hiç kimsenin Karşıyaka'nın onuruyla oynamaya hakkı yoktur, bu böyle bilinmelidir" diye konuştu.

FAİR PLAY RUHUMUZ VAR

RAKİPLERİN Play-Off oynama veya küme düşme gibi durumlarının, Fair-Play ruhu ile mücadele edecekleri gerçeğini değiştirmeyeceğini belirten Büyükkarcı, "Mücadeleyi bırakmayan sporcularımızı kalpten tebrik ediyorum" dedi.