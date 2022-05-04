Manisa’ya çok yakıştı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde Balıkesir BŞB galibiyetiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa BŞB'de çifte bayram yaşanıyor.

Manisa'yı yeni sezonda tarihte ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek yeşilbeyazlılar, henüz 5 yıllık bir takım olmasına rağmen basamakları adım adım çıkarak çok büyük bir coşku yaşadı.

Manisa temsilcisi yeni sezonda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray gibi devleri Manisa'da ağırlayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile antrenör Ceyhun Cabadak büyük sevinç yaşadı.