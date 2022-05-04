Menemenspor diken üstünde

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Menemenspor, kalan 3 maçını ilk yarıda yenemediği rakipleriyle oynayacak. İzmir ekibi ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Denizlispor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler ardından yine ilk yarıda dışarıda 5-0 yenildiği Gençlerbirliği ile sahasında mücadele edecek. Menemen, son maçta yine ilk yarıda 0-0 berabere kaldığı Bursaspor ile Bursa'da mücadele ederek sezonu tamamlayacak. İzmir temsilcisi alacağı sonuçlara göre ligdeki kaderini yine kendisi çizecek.

RECEP YAZICI SİFTAH PESİNDE

PAZAR günü Denizlispor'a konuk olacak Menemenspor'da yeni teknik direktör Recep Yazıcı, siftah yapmaya çalışacak. Keçiörengücü yenilgisinin ardından yönetim, Cenk Laleci ile yollarını ayırırken, takımın başına Tuzlaspor maçıyla geçen tecrübeli teknik adam Recep Yazıcı getirilmişti. Menemenspor Yazıcı ile ilk çıktığı maçta Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyetle tanışamadı. Yazıcı, "Denizlispor'u yenmek istiyoruz" dedi.