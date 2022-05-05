Çebi TFF’ye Koç Kulüpler Birliği’ne

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başkan olacağıyla ilgili iddialar vardı. Çebi, yaptığı açıklamada TFF başkanlığına yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlıların başkanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istemesi halinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olabileceğini açıkladı. Çebi, "Hiç aday olmayı düşünmedim. Bana bu konuda teklifler geldi. Bu vatan görevi kadar önemliyse tartışamazsınız. Ali Koç başkanlığı istesin hemen verirler. Çünkü Kulüpler Birliği başkanlığını ben yaptım çok yorucu bir iş. Mevcut başkan da yoruldu. Mehmet Sepil yoruldum diyerek benim kucağıma bıraktı gitti. Ben de altı ayda yoruldum dedim, Ahmet Ağaoğlu'na bıraktım. Konuları çok ağır. Tartışma tabii ki çıktı, ama kavga çıkmaz. Sahadaki futbolculardan daha sakiniz orada" dedi.