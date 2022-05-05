Hurma’dan ilginç öneri

SÜPER Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Türk futbolundaki ekonomik krizi çözmek için bazı projeler üretmeye çalışıyor. Bu konuda Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ilginç bir öneriyi gündeme getirdi. Kulüpler Birliği toplantısında Hurma'dan bazı başkanlara "Gelecek sezon bir takım düşsün bir takım çıksın. Çünkü Süper Lig'in ikinci yarısında ligde kalmak isteyen takımlar çok para harcıyorlar. Alt ligde de Süper Lig'e çıkmak isteyen takımlar aynı yolu izliyor. Bu projeyi yaparsak bu zorlu dönemde harcamaların önüne geçeriz" önerisi geldi. Hurma'nın bu fikrinin önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği toplantısının gündem maddesine alınarak tartışılması bekleniyor.