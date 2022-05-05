Ziraat Bankkart’ın hedefi şampiyonluk

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında bugün Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak. Seride 2-0 önde olan Ziraat Bankkart, Halkbank'ı bir kez daha yenerse geçen sezondan sonra 2021-2022 sezonunu da şampiyonlukla tamamlayacak. Normal sezonu lider bitiren Halkbank ise şampiyonluk umudunu korumak için yarın kazanmak zorunda. İki başkent takımı arasında final serisinin ilk iki maçını Ziraat Bankkart, 3-1'lik skorla kazanmıştı. Ziraat Bankkart, 52. sezonu oynanan ligde daha önce bir kez şampiyon oldu.