Altınordu ilk peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de kurtuluş yarışında pazar günü 1 puan ve 1 basamak altında düşme hattında yer alan 40 puanlı Kocaelispor'a kritik maçta konuk olacak Altınordu zincir kırmak istiyor. Kırmızı-lacivertli ekibin, rakibine karşı şansı bir türlü tutmuyor. Kocaelispor'la 1970 yılından bu yana dış sahada 6 kez karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi rakibine 4 kez yenilirken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Kocaeli temsilcisi 8 gol atarken, kırmızı-lacivertliler ise 3 gol kaydetti.

EVİNDE İSE YENİLMEDİ

KIRMIZI-LACİVERTLİLER, rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta Kocaelispor'u 6 kez mağlup ederken, 1 kez berabere kaldı. Altınordu, 34 bin 712 kişi kapasiteli Kocaeli Stadı'nda seyirci desteğini arkasına alacak rakibini yenerek kümede kalma yolunda dev bir adım atmak ve rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

IKİ YILDIZIN DA DURUMU BELİRSİZ

ALTINORDU'DA Kocaelispor maçı öncesi takımın en önemli silahları Ahmet İlhan Özek ve Hüsamettin Yener'in sakatlık durumları belirsizliğini koruyor. İki yıldızın da Körfez ekibine karşı oynayıp oynamayacakları maç sabahı belli olacak.