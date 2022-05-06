Bucaspor 1928’e 3 puan yetmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı sonuçlarla son haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde giren Bucaspor 1928 kaderini son hafta çizecek. Yarın evinde Tarsus İdmanyurdu'nu yenmekten başka çaresi olmayan İzmir temsilcisi rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek. Puan cetvelinde 50 puanla 7. sıradaki Fırtına, Mersin temsilcisini yense bile Play-Off hedefini gerçekleştirebilmesi için 6. basamaktaki 51 puanlı 24Erzincan ile 5. sıradaki 52 puanlı Isparta 32 Spor'un takılmasını bekleyecek.

ERDİL ÇOK İDDİALI

24Erzincanspor küme düşmesi kesinleşen 1922 Konyaspor ile Isparta 32 Spor ise rahat konumdaki Zonguldak Kömürspor'la dış sahada oynayacak. Tarsus İdman Yurdu'nu yeneceklerini ve rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyeceklerini belirten teknik direktör Cihan Erdil, "Hedefimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. ■ BERKE ÖZBAY