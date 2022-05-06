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Haberler Spor Fethiyespor’un yeni hedef ikincilik

Fethiyespor’un yeni hedef ikincilik

6.5.2022

Fethiyespor’un yeni hedef ikincilik
3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hayallerini terk eden Fethiyespor, Belediye Derincespor deplasmanında kazanıp ikinci sıradaki yerini korumak ve Play-Off'a avantajlı girmek istiyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını sürdüren lacivert-beyazlılar, deplasmanda hata istemiyor. Genel kaptan Nacit Çatal, "Fethiyespor olarak ligin son maçını kazanıp Play-Off'lara moralimiz yüksek olarak katılmak istiyoruz" dedi. Yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Çatal, "Geçtiğimiz hafta evimizde beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta kazanarak bunu telafi etmek istiyoruz. Ligin sonu yaklaştı. Futbolcularımıza inancımız tam. 2. Lig özlemine son vermeyi arzuluyoruz" diye konuştu. ■ ERDOĞAN CANKUŞ
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