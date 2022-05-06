Hayatı bordo-mavi

MANİ- SA'NIN Saruhanlı ilçesinde yaşayan Trabzonspor taraftarı Ünal Kılınç, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor. Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Çullugörece Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 54 yaşındaki Kılınç, çocukluk yıllarında gönül verdiği bordo-mavili ekibe bağlılığını büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Çocuklarına Trabzonspor'un unutulmaz oyuncularına atfen Gökdeniz, Hami ve Ogün ismini veren, evini bordo mavi renklere boyatan, otomobilini Trabzonspor forması, atkısı ve flamalarıyla donatan Kılınç, zaman zaman tribünlerden de takımına destek oluyor. Ünal Kılınç'ın oğlu Gökdeniz Kılınç ise kendisinin de Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek şöyle dedi: "Kendimi bildim bileli üzerimde Trabzonspor forması var. Babam adımı Trabzonsporlu Gökdeniz Karadeniz'den esinlenerek vermiş. Ben de ileride oğlum olursa adını şampiyonluk golümüzü atan Dorukhan'ın adını vereceğim."

RAKİP HATAY

Süper Lig şampiyonu Trabzon, bugün Hatay'a konuk olacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karadeniz ekibi, Hatay deplasmanı ile birlikte 28 hafta liderlik koltuğunda oturmuş olacak. Süper Lig'de 77 puanla ilk sırada yer alan Trabzon, en yakın rakibi F.Bahçe ise 68 puan yer alıyor.