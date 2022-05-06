Manisa Futbol PFDK’lık oldu

SPOR Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manisa FK-Bursaspor maçının yankıları sürüyor. Bursasporlu taraftarların tribüne alınmasının ardından yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Manisa FK'dan da savunma istedi. Bursaspor'dan sonra Manisa FK'da PFDK'lık olurken, siyah-beyazlı yönetim geniş bir rapor hazırladı ve TFF'nin yolunu tuttu. Başkanvekili ve basın sözcüsü Engin Anlı, "Bu skandalın sorumluları bellidir. Kulübün bu olayda hiçbir dahli yoktur" diye konuştu.

'KAYITLARDA MEVCUT'

Engin Anlı, "Maçtan günler önce, maç öncesinde, maç saatinde uyarılarımıza rağmen karşılaşmanın başlamasına rağmen hala Bursasporlu taraftarların içeri girdiği kayıtlarla mevcuttur. Biz kendi taraftarımızı passolig bileti almadan stada alamazken, 'deplasman yasağı'nın olduğu bir ligde ellerini kollarını sallayarak tribüne taraftar alan yetkililerle alakalı gerekli girişimler yapılmıştır. Manisa FK'nın sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isteriz" dedi.