Nazillispor’da Bünyamin yolcu

2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefini ıskalayan ve hayal kırıklığı yaşatan Nazilli Belediyespor'da sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Bünyamin Cesur Karataş'ın hayatını Avusturya'da devam ettirme kararı aldığı öğrenildi. Siyah İnciler'de yaprak dökümü devam ederken, Aytaç Deniz ve Hasan Yurtseven'in ardından Karataş da takımdan ayrılıyor. Siyah İnciler'e geçtiğimiz sezon başında transfer olan genç oyuncu 57 maçta forma giyip, 7 gol atma başarısı gösterdi. Bünyamin özellikle geçtiğimiz sezon yaşanan 3. Lig şampiyonluğunda sergilediği oyunla mimarlardan birisiydi. Bünyamin "Çok güzel günler geçirdik. Geçen yıl yaşanan şampiyonluktaki duygularımın tarifi yok" açıklamasıyla veda mesajını paylaştı. ■ İHSAN KARATAŞ

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