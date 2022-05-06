Sezon finali

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021- 2022 sezonunda lig bölümü bugün ve yarın oynanacak maçlarla sona erecek. Son hafta öncesinde Play-Off'lara kalan takımlar da belli oldu. Buna göre Play-Off'ta Fenerbahçe, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor yer aldı. Ligin 30. haftasında bugün 17.00'de HDI Sigorta Afyon Bld.-Tofaş, 19.30'da A.Efes-Semt77 Yalovaspor, 19.30'da Bahçeşehir Koleji- Y. Merkezefendi ve 19.30'da ise A.Petkim- Beşiktaş maçları oynanacak. Ligde yarın ise şu maçlar oynanacak: 15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko, 19.00 Türk Telekom Spor-Galatasaray Nef, 19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka, 19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol.

MERKEZEFENDİ İÇİN KRİTİK GÜN

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda 6 yenilgiyle son haftaya düşme korkusuyla giren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bugün sezonun son ve en önemli maçında FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı diğer mücadelelerle aynı saatte, saat 19.30'da yapılacak. Ligde 29 maçta 8 galibiyeti bulunan Denizli ekibine ilk sezonunda lige tutunması için son maçta Bahçeşehir'i yenmesi yetecek.

KAZANAMASA BİLE KURTULABİLİR

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un daha önce matematiksel olarak küme düştüğü Süper Lig'de 7 galibiyeti bulunan Semt77 Yalovaspor da bugün aynı saatte Anadolu Efes'i mağlup edemezse Merkezefendi kazanamasa bile kurtulacak. Merkezefendi'nin yenilmesi durumunda ise Yalova kazanırsa Ege ekibi küme düşen taraf olacak. Ligde 17 galibiyetle Play-Off'u garantileyen Bahçeşehir Koleji ise puan tablosunda sıralama mücadelesi veriyor.